Enkele uren na deze vrolijke foto sterft Gabrielle. Toch zou ze nog zes levens redden

Sven Van Malderen

18/03/17 - 22u08 Bron: News.com.au

© Kos.

Twintig jaar worden? Dan mag een stevig verjaardagsfeestje niet ontbreken. Helaas zou enkele uren nadat deze uitbundige foto genomen werd het noodlot toeslaan voor Gabrielle Marsh. Ze kreeg last van zware hoofdpijn en werd in het ziekenhuis in allerijl aan de beademingsmachine gelegd. Diezelfde nacht nog kreeg de familie vreselijk nieuws te horen: hun oogappel had een hersenbloeding gekregen, er kon niets meer voor haar gedaan worden.

De jongedame kon echter nog wel iets voor de maatschappij betekenen, vond haar moeder. Door haar nier, alvleesklier, longen, lever en hartkleppen af te staan, zou Gabrielle in extremis nog het leven van zes personen redden. "Mijn dochter deed niets liever dan dingen doen voor andere mensen", aldus Kathryn. "Dit was haar mooiste cadeau ooit. Natuurlijk hadden we liefst van al haar in leven gezien, maar dat kan natuurlijk niet. Het geeft enigszins een troostend gevoel dat ze die mensen nog kunnen helpen heeft."



Haar onverwachte dood was de tweede tragedie voor de familie in korte tijd. Zeventien maanden geleden was immers haar vader Shayne overleden na een slepende ziekte. "Het is nog steeds niet doorgedrongen, het is allemaal zo plots gegaan", vertelt Kathryn. "Bij Shayne zagen we het tenminste nog aankomen. Gabby heeft me na zijn dood enorm geholpen in het huishouden, ze had iets speciaals."



Gabrielle bracht haar hele leven door in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Ze stond op het punt om haar derde jaar handel en wetgeving te beginnen. "Ze was echt een goede zus, altijd lief en vriendelijk. Ze was als een tweede moeder voor mij", vertelt haar broer Jacob. Gabrielle (r), naast haar moeder (l) en jongere broer en zus. © Kos.

Kathryn weet nog perfect hoe het er op die fatale vijfde maart aan toegegaan is: ze waren vroeg opgestaan om samen een wandeling te maken, iets wat ze wel vaker deden. Daarna gingen ze winkelen, Gabrielle had haar zelfs een badpak helpen kiezen voor de familievakantie die volgende maand gepland stond. Na de lunch ging haar dochter naar de softbalwedstrijd van haar vriend, daarna kwam ze thuis het feest voorbereiden.



Alcohol dronk ze niet, maar ze maakte wel piña colada's klaar voor haar drie beste vrienden. 's Avonds zou ze gaan dansen in een Ierse pub, op die oude muziek waar ze zo van hield.



Maar zover zou het niet komen. "Ze klaagde over hoofdpijn, het werd steeds maar erger. Ze wilde gaan liggen. Haar vrienden zijn vertrokken, ze zouden wel een andere keer verder feesten." 'Gabby' met haar vriend Bradley. © Kos.