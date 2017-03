De muur van Trump: big, beautiful en lang genoeg bestand tegen snijbranders

David Van Der Heeden

18/03/17 - 20u30

© epa.

'Big' en 'beautiful' moet de muur worden die de Amerikaanse president Trump langs de grens met Mexico wil bouwen. Het immense bouwwerk wordt -volgens de details die een overheidswebsite gisteren online zette voor potentiële aannemers- zo'n 10 meter hoog. De muur moet er vanaf Amerikaanse zijde goed uitzien en vanaf de andere kant moeilijk te beklimmen en/of te doorbreken zijn.

Voorbeeldmuur Het moet iemand met slechte bedoelingen minstens een uur kosten om -met behulp van een voorhamer, autokrik, pikhouweel, beitel of elektrisch breek- of snijgereedschap- door de muur heen te komen. De constructie moet ook een uur lang bestand zijn tegen het gebruik van snijbranders. Om het contract voor de muur in de wacht te slepen, moeten kandidaat-aannemers in San Diego een 'voorbeeldmuur' bouwen van 15 meter lengte die aan alle voornoemde eisen voldoet. De Amerikaanse overheid heeft nog niet exact aangegeven waar de muur moet komen. Uit de vrijgegeven informatie blijkt wel duidelijk dat hij op sommige plekken de reeds bestaande afscheiding moet vervangen. Handen vol Het oude 'hek' bestaat uit verschillende constructies, zoals dicht op elkaar geplaatste stalen palen. De barricade wordt echter constant gesloopt en grensbewakers hebben hun handen vol om de gaten in het grenshek te repareren. Trump heeft meermaals beloofd dat Mexico voor de kosten van de nieuwe muur zal opdraaien. Daarmee zou een einde moeten komen aan de vloedgolf van illegale immigranten en drugssmokkel. De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft echter al diverse keren aangegeven dat hij er geen cent voor zal betalen.

6 miljoen euro per mijl

Afgelopen week stuurde Trump een budgetvoorstel naar het congres. De aanbetaling voor de bouw van de muur alleen al zou 2,4 miljard euro bedragen. Wat het hele project exact gaat kosten is nog onduidelijk.



Volgens een schatting van de Amerikaanse rekenkamer zal per mijl (ruim 1,6 kilometer; nvdr) 6 miljoen euro op tafel gelegd moeten worden om voetgangers tegen te houden. Dezelfde afstand beveiligen tegen voertuigen zou op 1,7 miljoen euro uitkomen. Trump zelf heeft aangegeven dat de complete muur zo'n 11 miljard euro gaat kosten, zijn partijgenoten in het congres houden rekening met 11 tot 14 miljard.



Geheim rapport

Uit een geheim rapport blijkt echter dat het departement rekening houdt met een totaalbedrag van 19,5 miljard euro, zo meldt een anonieme overheidsofficial. Het rapport stelt voor om eerst het bestaande hekwerk te verlengen met 26 mijl. In een later stadium zou daar nog 151 mijl bijkomen en zou over een afstand van 272 mijl het oude hek vervangen worden. Alleen die twee fases zouden al 4,6 miljard gaan kosten.



Volgens de Democraten én sommige Republikeinen is de muur overigens helemaal niet nodig. In de maanden januari en februari zou het aantal arrestaties bij de grens al met 44 procent afgenomen zijn. Dat zijn de laagste maandtotalen sinds 2012. Het is dan ook maar de vraag hoeveel geld het Amerikaanse congres wil uittrekken voor Trumps megaproject en welk budget er uiteindelijk wordt goedgekeurd.