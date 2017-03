Amerikanen zetten geheime filmpjes van kernproeven online: "Het licht was zo fel dat je de botten in je hand zag"

Bob van Huët

18/03/17 - 18u52

© YouTube.

Tussen 1945 tot 1962 experimenteerden de Amerikanen volop met kernwapens in de Nevadawoestijn en op de Marshall Eilanden in de Stille Oceaan, ten noordwesten van Papoea-Nieuw-Guinea. 210 van die mega-explosies werden voor het ministerie van Defensie gefilmd. De beelden waren decennia lang staatsgeheim. Tot nu.

De tests werden gefilmd vanuit verschillende standpunten, wat tegen de 7.000 filmpjes opleverde. Ze lagen opgeslagen in de kluizen van het Los Alamos National Laboratory in de woestijn in New Mexico.



Al dat celluloid beeldmateriaal dreigde daar te vergaan door de tand des tijds en onbruikbaar te worden. Het materiaal werd gered door een expert van het Lawrence Livermore National Laboratory. De eerste reeks filmpjes is nu deze week vrijgegeven.



Paddenstoelen

Het zijn de paddenstoelen die niemand wil zien. Kilometers hoog walmen ze omhoog. Alles verzengend in helse temperaturen. Wat er onder die kokende wolk gebeurde, leerde de wereld in Hiroshima en Nagasaki. Beide Japanse steden werden in 1945 vernietigd door Amerikaanse kernbommen die werden geworpen om het verzet van Japan te breken en het einde van de oorlog bespoedigen.



Een kwart miljoen burgers kwam meteen om, nog eens honderdduizenden stierven daarna als gevolg van stralingsziekten Maar nog was het niet gedaan. De kernmachten stonden tegenover elkaar en testten steeds dodelijkere wapens. De Verenigde Staten alleen al deden honderden nucleaire tests in de kilste jaren van de Koude Oorlog - net als andere grote mogendheden trouwens, waaronder Rusland.

YouTube

Een deel van de beeldbank van Amerikaanse kernproeven -zowat 750 filmpjes- wordt niet langer als gevoelige informatie beschouwd, aldus Greg Spriggs, de leider van het restauratieproject. Ze mogen dus op YouTube.



"Het is ongelooflijk hoeveel energie vrijkomt", klinkt het in de omschrijving. "We hopen dat we nooit meer atoomwapens hoeven te gebruiken. Als we de kracht van dit soort wapens laten zien en de verwoesting die ze teweegbrengen, zullen mensen misschien terughoudender zijn om ze ooit nog in te zetten."