Laatste woorden van dader mislukte aanslag: "Ik ben hier om te sterven voor Allah"

18/03/17 - 20u00 Bron: BFMtv; Le Figaro; Belga; Le Parisien

Ziyed B. werd kort na zijn aanval in de luchthaven doodgeschoten. © afp.

Ziyed B., een 39-jarige Fransman, schoot vanochtend een agent neer tijdens een verkeerscontrole en probeerde wat later een soldaat te overmeesteren op de luchthaven van Orly nabij Parijs. Kort daarna werd hij doodgeschoten. De man werd blijkbaar gezocht voor een gewapende overval en had al negen feiten op zijn strafblad staan. In zijn laatste woorden liet hij weten dat hij bereid was om te sterven voor Allah. "Er gaan zeker doden vallen", klonk het. Volgens de procureur van Parijs was de dader "vermoedelijk gemotiveerd door terrorisme".

Ziyed B., een 39-jarige man uit het departement Val-d'Oise, ten noorden van Parijs, was gekend bij politie en gerecht. Dat bevestigde de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij werd blijkbaar actief gezocht voor een gewapende overval, schrijft Le Figaro. Van maart tot november vorig jaar zat hij in de gevangenis. Op zijn strafblad staan negen feiten, waaronder drugshandel en gewapende overvallen.



"Ik heb iets doms gedaan, ik heb op de politie geschoten" De vader, broer en een neef van de dader zijn in verzekerde bewaring genomen voor verhoor. "Personen in de entourage van de verdachte worden doorgaans in de gaten gehouden", aldus een bron aan BFMtv.



Uit de ondervragingen zou zijn gebleken dat Ziyed B. nog een bericht heeft gestuurd naar zijn vader en broer. "Ik heb iets doms gedaan, ik heb op de politie geschoten", zo luidde het bericht. De vader en de zoon zouden hierop zelf naar het politiebureau van Vitry-sur-Seine gestapt zijn.



