Man neergeschoten na aanval op militair in Parijse luchthaven

Op de luchthaven van Parijs-Orly is vanochtend een man neergeschoten toen hij probeerde om het geweer van een soldaat af te nemen. Dat bericht het Franse persagentschap AFP op basis van bronnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

© afp. Volgens de woordvoerder van het Franse ministerie voor Binnenlandse Zaken ging het om een 'pover uitziende man'. "Rond 8.30 uur greep de man het wapen van een militair en vluchtte daarna een winkel in de commerciële zone in. Daar werd hij door de veiligheidsdiensten neergeschoten", aldus Pierre-Henry Brandet. Er wordt verwacht dat de minister, Bruno Le Roux, binnenkort ter plaatse zal zijn.



De federale politie bevestigt op Twitter dat er nu een politie-operatie aan de gang is op de luchthaven. De luchthaven werd volledig ontruimd. "De ontmijningsdienst is aanwezig om te bepalen of de man een bomgordel droeg", aldus Brandet nog. ¿¿ URGENT #Orly Vidéo de l'intervention du raid et des forces spéciales à @ParisAeroport #OrlyAttack pic.twitter.com/Qo05ncu2HL — La Plume Libre Live (@LPLdirect)

[#Orly]Intervention du RAID en cours. Démineurs sur place. Respectez le périmètre de sécurite, suivez les consignes. — Police Nationale (@PoliceNationale) Meerdere schoten

Volgens een getuige gaat het om de zuidelijke terminal. "Ik hoorde twee of drie schoten", aldus de taxichauffeur aan RTL. Hij vertelt ook dat de passagiers die reeds op een vliegtuig zaten het toestel niet mogen verlaten, en dat de terminal volledig afgesloten is. De vliegtuigen zouden pas ontscheept worden als alles veilig geacht wordt.



Een andere getuige heeft het over "drie of vier schoten", waarna er paniek ontstond. "Agenten, militairen, medewerkers... Iedereen liep alle richtingen uit." Volgens de man vertelde een veiligheidsagent dat het incident plaatsvond aan de gates van Turkish Airlines, maar dat is niet bevestigd. #orly évacuation d'urgence. pic.twitter.com/DN6ISxF0qG — prestiget75 (@prestiget75)