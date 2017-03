Vliegtuigjes botsen boven Canadees winkelcentrum

TK

In het Canadese Montreal zijn gisteren twee vliegtuigjes met elkaar in botsing gekomen boven een druk winkelcentrum. Een van de piloten kwam om het leven, de andere is zwaargewond, melden lokale media.

Een getuige vertelde de Toronto Star dat hij zag hoe brokstukken van het toestel terechtkwamen op de parking van het winkelcentrum Promenades Saint-Bruno, 25 kilometer ten zuiden van Montreal. "Ik zag de schaduw van het vliegtuig op de parking, hoorde dat de motor erg laag tegen de grond hing en dan volgde een luide knal", aldus de getuige.



Volgens een politiewoordvoerder stortte een van de vliegtuigjes neer op het dak van het winkelcentrum en kwam het tweede op de parking terecht. De politie bevestigde later via Twitter dat de dode piloot een man van 21 is. De bestuurder van het toestel dat terechtkwam op het dak is 23 jaar oud. Niemand anders was aan boord en op de grond vielen geen slachtoffers.



De Transportation Safety Board Canada, het Canadese regeringsagentschap dat instaat voor de veiligheid van transport in het land, is een onderzoek gestart. Volgens het agentschap waren beide vliegtuigjes Cessna 152's die gebruikt werden door een school voor piloten.