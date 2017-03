Nederlandse zoo roept mensen op: kom zondag vooral niet

TK

18/03/17 - 06u34 Bron: ANP

De Nederlandse dierentuin Burgers' Zoo heeft mensen opgeroepen komende zondag niet naar het park te komen. Er worden die dag veel Duitsers verwacht vanwege een kortingsactie en er is een speciale dag voor een groep leden van het Wereld Natuur Fonds.

Burgers' Zoo, een dierentuin in Arnhem, deed de ietwat vreemde oproep gisteren via sociale media en op zijn website. Volgens de boodschap bestaat de mogelijkheid dat de maximale bezoekerscapaciteit van het park wordt gehaald.



De dierentuin raadt bezoekers aan om een ander weekend of op een doordeweekse dag het park te bezoeken. De Duitse kortingsactie loopt nog tot het einde van de maand maart. De zoo verwacht dat daarna de problemen achter de rug zijn.



Vorige week zondag moest het park al voortijdig de deuren sluiten, vanwege de grote toeloop van bezoekers. Ook waren er die dag grote verkeersproblemen op de wegen van en naar het park.