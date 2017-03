Opnieuw slachtoffers bij overstromingen en aardverschuivingen in Peru

Door: Redactie

18/03/17 - 05u10

© reuters.

Bij een aardverschuiving in Peru zijn minstens zeven mensen om het leven gekomen en tien anderen gewond geraakt. Dat meldt televisiezender RPP. De slachtoffeers bevonden zich in verschillende voertuigen die op een landweg in Rayampampa, in het noordelijke departement La Libertad waar ze aan het wachten waren tot puin dat op de weg lag werd opgeruimd.Dit jaar hebben overstromingen ten gevolge weerfenomeen El Niño al aan 67 mensen het leven gekost.

© reuters.

Sinds december heeft het aanhoudende regenweer in Peru door het weerfenomeen El Niño al talrijke aardverschuivingen en overstromingen veroorzaakt. In totaal kwamen daarbij in de afgelopen drie maanden al meer dan zestig mensen om het leven. Vrijdag nog zaten honderden mensen in de hoofdstad Lima vast in hun beschadigde woningen nadat de Rímac-rivier overstroomde. Daarnaast dreigt in de hoofdstad een tekort aan drinkbaar water.



De hevige regenval die veroorzaakt wordt door de opwarming van het water in de Stille Oceaan ten noorden van Peru en het gebrek aan wind vanuit Ecuador, heeft al 567.551 mensen getroffen, die allen in meerdere of mindere mate schade hebben geleden. 72.000 mensen verloren hun woning of een deel ervan.



De Peruaanse regering heeft 2,5 miljard soles (710 miljoen euro) uitgetrokken voor de herstelling van de beschadigde infrastructuur.



De hevige regenval is gelijkaardig aan die van de dramatische El Niño van 1998, toen 500 mensen omkwamen. In de winter van 1982-1983 kwamen door het weerfenomeen zelfs 9.000 mensen om het leven, voornamelijk door epidemieë. Het bbp van het land daalde toen met 11,6 procent.



Peru maakt zich ondertussen op voor nog een maand overstromingen, die worden veroorzaakt door het natuurverschijnwel El Niño. Hierdoor warmt het zeewater een stuk sneller op dan normaal. Dat zorgt voor regenbuien.