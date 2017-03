China en Rusland blokkeren VN-verklaring over situatie Rohingya in Myanmar

Door: redactie

Rohingya op een vismarkt in Sittwe (Rakhine, Myanmar - 2 maart 2017) © reuters.

China en Rusland hebben vrijdag een verklaring geblokkeerd van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waarin die haar bezorgdheid wilde uitdrukken over de situatie van de Rohingya in de Myanmarese staat Rakhine. Dat melden diplomaten. De moslimminderheid is sinds oktober het slachtoffer van en "etnische zuivering" en hoogstwaarschijnlijk ook van misdaden tegen de mensheid, zo meldden VN-rapporteurs vorige maand al.

De Veiligheidsraad stemde vrijdag over een verklaring, die werd voorgesteld door de huidige voorzitter van de V-raad Groot-Brittanië, waarin "met grote bezorgdheid werd geconstateerd dat de gevechten in bepaalde regio's in het land opnieuw waren begonnen, en die de noodzaak uitdrukte om humanitaire toegang te voorzien in alle zones". Volgens de Britse VN-ambassadeur Matthew Rycroft werd geen consensus bereikt over de verklaring, die hij "redelijk minimalistisch" noemt.



Volgens diplomaten waren Rusland en China tegen de nota, maar beide landen hebben nog niet gereageerd.



Escalatie van geweld

De verklaring had een aanzet kunnen zijn voor verdere initiatieven van de Veiligheidsraad. De blokkering door Moskou en Peking kan dus worden geïnterpreteerd als een duidelijk signaal dat de situatie in Myanmar voor hen niet thuishoort op de agenda van de V-raad.



Rohingya worden door de staat niet als burgers erkend. De moslimminderheid wordt door de boeddhistische meerderheid al jaren vijandig bejegend. Het geweld escaleerde nadat de autoriteiten hadden gemeld dat de moslims in oktober bij een aanval negen politieagenten hadden gedood.



Het leger sloot daarop het gebied aan de grens met Bangladesh hermetisch af, en voert sindsdien een gewelddadig offensief tegen de Rohingya. Verkrachtingen, aframmelingen en moorden op grote schaal, ook van kleine kinderen en baby's, door de Myanmarese veiligheidstroepen zijn sinds oktober dagelijkse kost. Veel mensen zijn gewoon verdwenen.