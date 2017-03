België maakt zich ernstig zorgen om verdwenen VN-experts in Congo

Bewerkt door: FT

17/03/17 - 18u38 Bron: Belga

Eind december 2016: VN-blauwhelmen rijden door de straten van Kinshasa om de rust te bewaren. © reuters.

Ons land maakt zich ernstig zorgen over de verdwijning van twee VN-experts in Congo. Een Zweedse vrouw en Amerikaanse man, die deel uitmaakten van een groep van zes, zijn nu al vijf dagen vermist. België spoort de Congolese autoriteiten aan "alle mogelijke middelen in te schakelen om de betrokkenen te vinden". "Deze ontvoering brengt het land zeer ernstige schade toe", klinkt het.

Twee medewerkers van de Verenigde Naties werden eerder deze week ontvoerd door onbekende rebellen in de centraal in Congo gelegen Kasaï-streek. Er gaan geruchten dat het duo dood zou zijn. Ze maakten deel uit van een groep van zes mensen - de vier anderen zijn Congolezen. De exacte omstandigheden van de ontvoering zijn nog niet duidelijk, aldus Kinshasa.



Ons land is diep bezorgd over de verslechterde veiligheidssituatie in centraal-Congo. "We worden geconfronteerd met berichten over de schending van de mensenrechten, het overvloedige gebruik van geweld, willekeurige moorden. Er worden zelfs massagraven ontdekt", staat er in een verklaring te lezen. "De weg naar vrede en stabiliteit is nog lang wanneer dergelijke zaken zich blijven voordoen. België en haar Europese partners pleiten er dan ook voor een onafhankelijk en internationaal onderzoek te openen."



Maar ondanks herhaaldelijke oproepen weigert de Congolese regering mee te werken, liet Pieter-Jan Hamels, beleidsmedewerker Centraal-Afrika bij 11.11.11 eerder deze week weten. "Dat is totaal onaanvaardbaar." Voor 11.11.11 is dit nieuwe incident opnieuw aanleiding om België en de EU op te roepen de druk op de Congolese leiders te blijven opvoeren, "om de politieke en veiligheidssituatie te de-escaleren, voor het te laat is".