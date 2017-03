VN-functionaris neemt ontslag nadat Guterres haar verplicht 'apartheidsrapport' over Israël in te trekken

Door: redactie

17/03/17 - 18u45 Bron: Belga

Rima Khalaf © reuters.

Een functionaris van de Verenigde Naties (VN) heeft vandaag haar ontslag aangeboden nadat VN-secretaris-generaal Antonio Guterres haar had verzocht, een rapport terug te trekken waarin Israël ervan wordt beschuldigd de Palestijnen een apartheidsregime op te leggen. Rima Khalaf, uitvoerend secretaris van de Economische en Sociale Commissie voor West-Azië (ESCWA), kondigde haar ontslag aan op een persconferentie in Beiroet. Het woensdag gepubliceerde rapport is van de hand van haar commissie. Khalaf is een Jordaanse.