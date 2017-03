ETA wil zich volledig ontwapenen in komende drie weken

KVDS

17/03/17 - 14u25 Bron: Belga

© ap.

De Baskische onafhankelijkheidsbeweging ETA wil zich tegen 8 april volledig ontwapenen. Dat berichten verscheidene Spaanse media.

Volgens een bron dichtbij de ontwapeningsonderhandelingen zou de beweging momenteel "stappen ondernemen" om ervoor te zorgen dat de ontwapening tegen 8 april een feit is.

In 2011 kondigde de afscheidsbeweging aan dat ze niet langer geweld zou gebruiken in haar strijd voor de onafhankelijkheid van de Baskische regio's in Noord-Spanje en Zuidwest-Frankrijk. Tot nog toe weigerde ETA echter ook formeel te ontwapenen.



800 doden

ETA wordt door de Spaanse staat verantwoordelijk gehouden voor ministens 800 doden tussen 1968 en 2010.