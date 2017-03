Man (21) solliciteert voor job bij politie, maar dan bekent hij per ongeluk misdrijf

Koen Van De Sype

Een man die aan de slag wilde bij de politie van het Amerikaanse South Charleston, heeft zich het sollicitatiegesprek grondig beklaagd. Midden in het interview biechtte hij per ongeluk een misdrijf op.

De sergeant die het sollicitatiegesprek deed, geloofde zijn oren niet toen Tyler Ray Price (21) plots doodleuk vertelde dat hij ooit seks had gehad met een bewusteloze vrouw. Hij was toen op stap geweest en had stevig gedronken. Hij maakte er ook een filmpje van en had dat nog altijd op zijn mobiele telefoon staan.