Zie jij de camera waarmee dieven de code van je bankkaart stelen aan deze bankautomaat?

Koen Van De Sype

17/03/17 - 12u41 Bron: Twitter, The Telegraph, Metro, Mail Online

© CITY OF LONDON POLICE.

Plan je een weekendje Londen? Kijk dan uit als je ergens geld gaat afhalen aan een bankautomaat. De Londense politie waarschuwt immers dat dieven een nieuwe en bijzonder doortrapte manier gebruiken om de pincode van je bankkaart te stelen en je rekening te plunderen.

Op het eerste gezicht is er niets abnormaals te zien aan de betrokken ATM-machines. Maar vergis je niet, want via een piepklein gaatje met een camera erachter word je misschien wel in het oog gehouden terwijl je de pincode van je bankkaart aan het intikken bent. Daarna is het nog maar een kleintje om je kaart ook effectief te stelen en er geld mee af te halen. Tegen de tijd dat het slachtoffer iets door heeft, is het meestal al te laat. (lees hieronder verder) Lees ook Dief krijgt berouw en biedt excuses aan: "Dat telefoontje moet echt bakken moed hebben gevergd"

Wie herkent deze portefeuilledief?

"Hey, wa zijn we aan 't doen?" Pieter filmt dief die in zijn camionette inbreekt

De politie van de City of London heeft beelden verspreid waarop de nieuwe techniek van de dieven te zien is. In de hoop mensen aan te manen voorzichtig te zijn als ze geld gaan afhalen. Ze ontdekten het systeem voor het eerst op 7 maart bij een bankautomaat in St Paul's Churchyard, in het centrum van Londen. Intussen hebben ze het nog bij een drietal andere automaten vastgesteld. (lees hieronder verder) © CITY OF LONDON POLICE. © CITY OF LONDON POLICE.