Vermoedelijke geldschieter IS opgepakt in Spanje

17/03/17 - 11u21 Bron: Belga

De Spaanse nationale politie heeft woensdag een vermoedelijke geldschieter van terreurgroep Islamitische Staat (IS) gearresteerd. Dat meldt de Europese politiedienst Europol vandaag. De verdachte, een 43-jarige man van Marokkaanse afkomst, zou samen met zijn broers betrokken zijn geweest in een netwerk dat geld stuurde naar IS-strijders in Syrië en Irak.