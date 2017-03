Ierse toeriste verkracht en vermoord in India

TK

17/03/17 - 08u03 Bron: Belga

© Getty.

In een vakantieresort in de Indiase staat Goa is het lichaam van een 28-jarige Ierse toeriste teruggevonden. De vrouw werd verkracht en vermoord, zo meldt de politie vandaag. Er is een verdachte aangehouden, die de feiten bekend heeft.