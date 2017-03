Grootste Argentijnse vakbond kondigt algemene staking aan

Door: redactie

De grootste vakbond van Argentinië heeft vandaag een algemene 24 urenstaking aangekondigd voor zes april, om te protesteren tegen de hoge inflatie en het economische beleid van de conservatieve president Mauricio Macri.

"De staking is een uiting van sociale onrust", vertelde Juan Carlos Schmid, de leider van vakbond CGT aan de verslaggevers. De staking op zes april wordt de eerste algemene staking sinds het aantreden van Macri, vijftien maanden geleden. Vorige week protesteerden wel nog 300.000 mensen aan het ministerie van Productie.



Protesten

Er staan geen officiële protesten gepland voor zes april, wel een algemene werkonderbreking. Naar verwachting zullen ook de transportwerknemers zich bij de staking aansluiten.



De inflatie in Argentinië is vorig jaar toegenomen tot 40 procent.