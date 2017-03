Palestijnse vrouw zet Siamese tweeling op de wereld

Door: redactie

De siamese tweeling Imam en Amani die in 2013 in Jeruzalem geboren werden uit een Palestijnse moeder. © epa.

Een Palestijnse vrouw is donderdag in Hebron op de bezette Westelijke Jordaanoever bevallen van een Siamese tweeling. De meisjes zijn via hun buikjes vergroeid met elkaar, en hun familie hoopt voldoende geld te kunnen verzamelen voor een operatie.

"Mijn vrouw en mijn twee dochters zijn in het ziekenhuis en volgens de artsen verkeren ze allemaal in goede gezondheid", vertelt hun vader Anwar Zyadat. "De operatie om hen te scheiden is onmogelijk in Palestina, maar de artsen vertelden ons dat ze wel mogelijk is in Saoedi-Arabië. De tweelingzusjes Acil en Hadil liggen in de couveuse, en delen volgens de dokters een hart en een bloedvatenstelsel.



Particulieren

De vader, die sinds de geboorte van zijn tweeling tien kinderen heeft, weet op dit moment niet hoe hij de verplaatsing naar Saudi-Arabië en de operatie zal kunnen betalen. "We weten niet wie ons kan helpen, misschien particulieren, want op dit moment heeft geen enkele instantie ons benaderd."



Israëlische blokkade

Palestijnen die zwaar ziek zijn of een zeldzame operatie nodig hebben worden dikwijls in het buitenland verzorgd. In de Gazastrook stierven eind 2016 twee Siamese tweelingzusjes. Omdat het gebied al tien jaar onder een Israëlische blokkade staat, konden ze de operatie die ze nodig hadden niet krijgen.