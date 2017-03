Beschuldigingen van Trump tegen Obama ongegrond

Bewerkt door EB

16/03/17 - 20u23 Bron: DPA

© reuters.

Donald Trump is met zijn beschuldigingen tegen zijn voorganger Barack Obama, die hem zou hebben laten afluisteren, tegen een muur gelopen. De Amerikaanse senaatscommissie die toezicht houdt op de geheime diensten, wees de beschuldigingen vandaag als ongegrond van de hand.

"Op basis van de ons ter beschikking gestelde informatie vinden we geen aanwijzingen dat de Trump Tower het doelwit was van bewakingsmaatregelen van een of andere regeringsafdeling, zowel voor als na de verkiezingsdag van 2016", klinkt het vandaag in een gezamenlijk standpunt van de Republikeinse commissievoorzitter Richard Burr en zijn Democratische plaatsvervanger Mark Warner.



Eerder al had de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, gezegd dat hij geen aanknopingspunten vond die wezen op een dergelijke toezicht van Trump. De president had woensdag verklaard dat in de komende weken interessante details aan de oppervlakte zullen komen.