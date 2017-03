Italiaanse drugsdealer in Mexico opgepakt dankzij selfies op Facebook

Door: redactie

De Italiaanse politie heeft dankzij selfies op Facebook al voor de tweede keer een gezochte crimineel in Mexico kunnen opsporen. Een sinds mei vorig jaar voortvluchtige drugsdealer postte op zijn Facebookpagina een resem foto's, die hem flink gebruind tonen in een fitnessstudio of aan het strand van de toeristische badplaats Playa del Carmen. Dat deelde de politie vandaag mee.