Budgetplannen liegen niet: Amerikaanse burgers betalen zelf Trumpmuur

16/03/17 - 13u59 Bron: Huffington Post Door: Joeri Vlemings

Het was een van dé speerpunten in de presidentscampagne van Donald Trump: de muur die hij zou bouwen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens om ongewenste individuen uit de VS te houden. En het mooiste van dat megalomane project? "De Mexicanen zullen hem zelf bekostigen", dixit de presidentskandidaat. Maar dat blijkt vandaag niet bepaald uit de budgetplannen van de inmiddels al bijna twee maanden ingezworen president die het Witte Huis gisteravond bekendmaakte.