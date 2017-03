Schietpartij op school in Grasse: zwaarbewapende leerling (17) opgepakt

Door: redactie

16/03/17 - 13u22

Een gewapende jongeman heeft in de Zuid-Franse stad Grasse het vuur geopend op een school. Volgens het ministerie van binnenlandse zaken vielen er acht slachtoffers, waaronder het schoolhoofd. Die laatste zou ook het doelwit geweest zijn. Er is een 17-jarige leerling van de school opgepakt. Volgens het stadsbestuur van Grasse zou er geen link zijn met terrorisme.

[#Grasse] Lycée Alexis de #Tocqueville, rue de l'Orme

Intervention du #RAID en cours, 1 individu interpellé. — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) 16 maart 2017 [#GRASSE] Operation de Police en cours chemin de L orme . Évitez le secteur. — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) 16 maart 2017

De nieuwszender Bfmtv berichtte dat er rond 13 uur groot alarm was geslagen in Grasse en dat de bevolking opgeroepen was om binnen te blijven. Er werd intussen een 17-jarige leerling gearresteerd op de plek van de schietpartij door een speciale politie-eenheid, die daarna op zoek ging naar een mogelijke tweede verdachte. Intussen meldde het ministerie van binnenlandse zaken dat er effectief maar één schutter was.



Granaten

Een journalist van Libération meldt dat de opgepakte jongeman volgens politiebronnen gewapend was met een geweer, een pistool, een revolver en twee granaten. Hij zou niet bekend zijn bij het gerecht. Een bron vlakbij het onderzoek zou volgens Bfmtv gezegd hebben dat de jongen voor zijn raid op het internet video's bekeken zou hebben van massamoorden. Volgens de krant Nice-Matin zou de dader Kylian heten.