Bombrief explodeert bij IMF in Parijs: één gewonde

KVDS/TT

16/03/17 - 12u36 Bron: Belga, ANP

Frankrijk Bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank in Parijs is een bombrief afgegaan. Daarbij is één gewonde gevallen.

#fmi Une intervention est en cours pour une personne blessée par un colis suspect avec, a priori, un artifice à l'intérieur. — Préfecture de police (@prefpolice)

De buurt rond het Parijse kantoor van de organisatie is afgesloten, zo melden onder meer reporters van CNN en CBS. De politie zegt dat er "een interventie" aan de gang is en dat er één persoon gewond is geraakt door een verdacht pakket met daarin een springtuig.



Volgens radiostation Europe-1 is de gewonde een directiesecretaresse die de enveloppe had opengemaakt. Zij zou brandwonden aan de handen hebben opgelopen. Het explosief zou een voetzoeker zijn geweest. Het stak volgens nieuwszender BFMTV in een brief aan de Europese bureauchef van het IMF. Er zijn "uit voorzorg" ongeveer 150 mensen geëvacueerd.



De politie is op zoek naar de afzender. Gisteren ontving het Duitse ministerie van Financiën in Berlijn een brief met springstof en een ontstekingsmechanisme erin. Deze bombrief had zeer ernstige verwondingen kunnen veroorzaken, maar is niet ontploft, meldde de politie in de Duitse hoofdstad.



Een linkse militante groep in Athene heeft vanmorgen geclaimd die te hebben verstuurd. Functionarissen in Athene konden enkel zeggen dat de zending daadwerkelijk uit Griekenland kwam.