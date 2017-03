Leefbaar Rotterdam: "Turkse consul kan beter verhuizen"

Leon van Heel

16/03/17 - 12u36 Bron: AD.NL

De Turkse consul Sadin Ayyildiz tijdens de demonstratie aan het Turkse consulaat. © ANP.

Leefbaar Rotterdam adviseert de Turkse consul-generaal zijn kantoor te verhuizen. De Rotterdamse politiek bespreekt vanmiddag de rol van de diplomaat in de rellen rond de ongewenste komst van de Turkse minister van familiezaken, die zaterdag in Rotterdam wilde speechen over het referendum in haar land.