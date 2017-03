Supervliegdekschip uit VS meert aan in Zuid-Korea voor militaire oefening

© ap.

De USS Carl Vinson is aangemeerd in het Zuid-Koreaanse Busan. Het Amerikaanse supervliegdekschip doet mee aan de jaarlijkse militaire oefeningen van de bondgenoten VS en Zuid-Korea. Bedoeling is om de onvoorspelbare grillen van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un niet te veel bewegingsruimte te gunnen. Recent dreef die de spanningen nog op met testlanceringen van korteafstandsraketten en met de moord op zijn halfbroer in Maleisië.