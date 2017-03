Filipijns parlementslid dient aanvraag in om omstreden president Duterte af te zetten

KVDS

Een Filipijns volksvertegenwoordiger heeft een afzettingsaanvraag ingediend tegen president Rodrigo Duterte. Het is de eerste poging om de omstreden leider af te zetten sinds hij acht maanden geleden aan de macht kwam. Gary Alejano beschuldigt Duterte van het overtreden van de grondwet, volksverraad, corruptie en omkoping, naast nog een resem andere misdrijven. Die hebben allemaal te maken met moordpartijen die verband houden met drugshandel en het vermoeden dat Duterte niet al zijn bezittingen heeft gedeclareerd aan de fiscus.

Alejano is een voormalige militair die niet aan zijn proefstuk toe is. Hij heeft eerder al deelgenomen aan staatsgrepen tegen de vroegere Filipijnse presidente Gloria Arroyo. Naast zijn parlementaire initiatief rekent Alejano op de kerk en de Filippino's die niet naar de stembus zijn geweest, om de president te verdrijven van de macht.



De woordvoerder van de president, Ernesto Abella, heeft de misdrijven die de president ten laste worden gelegd in de aanklacht, al ontkend.



Proces

Er is weinig kans dat de aanklacht door het Huis van Afgevaardigden wordt goedgekeurd. Daar heeft Duterte immers te veel medestanders. Als de klacht toch geldig verklaard zou worden, komt er een debat in de plenaire zitting en dan moet een derde van de 292 afgevaardigden stemmen voor het in gang zetten van een afzettingsprocedure, die zal leiden tot een proces in de Senaat.



Moordpartijen

Sinds Durterte in juni vorig jaar aan de macht kwam, zijn er volgens de officiële statistieken al meer dan 2.500 verdachten omgekomen bij politie-optredens in drugsgerelateerde zaken. De politie onderzoekt voorts nog 3.000 "verdachte overlijdens" tijdens Dutertes eerste half jaar aan de macht. Ook hier gaat het meestal om moordpartijen in het kader van de zogeheten 'oorlog tegen drugs'.