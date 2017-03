Reynders vraagt om hervormingen in Wit-Rusland voort te zetten

Door: redactie

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft woensdag in Minsk gepleit voor het voortzetten van de economische en politieke hervormingen in Wit-Rusland. Hij drong ook aan op de afschaffing van de doodstraf, nog in voege in de voormalige Sovjetrepubliek die tussen Oekraïne en Rusland in ligt.