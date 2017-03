Nieuw noodplan voor Alitalia voorziet in kostenverlaging en omzetstijging

Door: redactie

16/03/17 - 02u46 Bron: Belga

Werknemers van Alitalia protesteerden vorige maand in Rome © reuters.

Alitalia, de Italiaanse luchtvaartmaatschappij in moeilijkheden, kondigde woensdagavond de goedkeuring van een nieuw strategisch plan aan. Dat voorziet tegen 2019 in een kostenbesparing van een miljard euro en een stijging van de omzet met 30 procent.

Het bedrijf zei niet of de kostenbesparing gevolgen heeft voor de tewerkstelling. De pers spreekt van een banenverlies tussen 2.000 en 3.000, op een totaal van 12.000.



In zijn mededeling zegt Alitalia dat het plan "een reeks radicale maatregelen" bevat, die "nodig zijn om stabiliteit te geven aan de onderneming en haar duurzaamheid op lange termijn te verzekeren".



Het plan wordt donderdag voorgelegd aan de Italiaanse regering, en daarna zal de bedrijfstop samenzitten met de vakbondsleiders.



Alitalia verkeert al sinds de jaren negentig in crisis, en maakt al sinds 2002 geen winst meer. Een jaar geleden werd het gered door Etihad, de luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten. Die kocht 49 procent van de aandelen, en wil Alitalia weer winstgevend maken. De resterende 51 procent is in handen van Italiaanse aandeelhouders, waaronder UniCredit.