Caterpillar zal fiscale structuur moeten uitleggen aan Europees Parlement

Door: redactie

16/03/17 - 00u02 Bron: Belga

© reuters.

De Amerikaanse constructeur van bouwmachines Caterpillar zal door de Panama Papers-onderzoekscommissie van het Europees parlement opgeroepen worden om zijn fiscale structuur uit te leggen. Dat kondigde het Belgische Europalementslid Hugues Bayet (PS) woensdagavond aan.

De Amerikaanse multinational wordt ervan verdacht een systeem te hebben opgezet om zonder belastingen te betalen miljarden dollars naar de VS te verhuizen, geld dat werd verdiend door de buitenlandse filialen.



Begin deze maand werden huiszoekingen uitgevoerd, onder meer in de hoofdzetel in Illinois. Het Zwitserse filiaal Caterpillar SARL (CSARL) werd geviseerd. Dit dochterbedrijf, met zetel in Genève, is in België gekend als de ordergever voor de fabriek Caterpillar Belgium in Gosselies die binnenkort sluit.



De Amerikaanse groep zal in september uitleg moeten komen geven voor de onderzoekscommissie van het Europees parlement, gelijktijdig met de Duitse chemiereus BASF, die ook wordt verdacht van fiscale ontwijking.



De opgezette constructies door de multinationals zijn misschien wettelijk, maar stellen vragen op moreel vlak, aldus Bayet. "Wij willen hen horen om de mechanismen te kennen die ze hanteren en nadien wetgevende initiatieven nemen om dergelijke systemen te voorkomen."