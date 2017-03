Federale rechter in Hawaï blokkeert nieuw inreisverbod van Amerikaanse president

LDL

16/03/17 - 03u03 Bron: Belga, Reuters

© ap.

Een federale rechter in Hawaï heeft woensdag het nieuwe inreisverbod van Donald Trump geblokkeerd, slechts enkele uren voordat het in werking zou treden.

De Amerikaanse president Donald Trump hekelde ondertussen die "verkeerde" beslissing.

Met de schorsing van het decreet wordt volgens rechter Derrick Watson "onherstelbare schade" vermeden.



De administratie werkte langer dan een maand aan het nieuwe decreet, dat het oorspronkelijke inreisverbod moet vervangen. De implementatie van het eerste decreet werd door verschillende federale rechtbanken geblokkeerd. Door het nieuwe decreet zouden mensen uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen 90 dagen lang de VS niet binnen mogen. Vluchtelingen zouden 120 dagen niet toegelaten worden.



Irak staat niet langer op de lijst en ook wordt een uitzondering gemaakt voor mensen met een green card of visum. Ondanks deze aanpassingen kon het nieuwe decreet de rechterlijke toets niet doorstaan. Rechter Watson volgde de Trump-administratie niet in haar bewering dat het inreisverbod niet tegen de islam gericht is. "Het is ontegensprekelijk dat deze zes landen (...) vooral uit moslims bestaan, gaande van 90,7 procent tot 99,8 procent. Het is dus geen paradigmatische sprong om tot de conculusie te komen dat met het viseren van deze landen de islam wordt geviseerd", zo schrijft Watson volgens CNN in zijn beslissing. "Het zou zeker onjuist zijn om, zoals de regering dat doen, te concluderen dat het decreet dat niet doet."



Naast Hawaï vroegen ook verschillende andere staten aan federale rechters om het nieuwe decreet tijdelijk op te schorten, voordat het donderdag in werking zou treden. Mogelijk volgen er woensdag nog uitspraken van federale rechters in Maryland en Washington.