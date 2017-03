Angelina Jolie verdedigt VN

Door: redactie

Angelina Jolie sprak de Verenigde Naties in Genève toe en verdedigde de organisatie. Daarmee reageert ze op het huidige politieke landschap. "We zien een opkomst van nationalisme, gemaskeerd als patriotisme en de terugkeer van beleid dat schrik en haat voor anderen promoot", zegt ze onder andere tijdens haar toespraak. De Amerikaanse actrice zet zich al jaren in voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR (Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen). Tijdens haar speech sprak ze over de "globale omgeving die verontrustender en onzekerder is dan wat ze ooit in haar leven zag." Ze komt ook op voor het belang van de VN. "De VN is een imperfecte organisatie omdat wij imperfect zijn. Het staat niet los van ons", zo verklaart ze. "Ik ben een trotse Amerikaan en een internationalist. Ik geloof dat iedereen die bekommerd is met mensenrechten dat is", gaat ze verder. Maar volgens haar zijn de overeenkomsten en instituties maar zo sterk als onze wil om ze omhoog te houden. "Als we dat niet doen, om wat voor reden ook, laten we een donkerdere en onstabielere wereld na aan zij die na ons komen", zo besluit ze.