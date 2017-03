"NL zegt 'ho' tegen verkeerd populisme"

Door: redactie

Hoewel de officiële uitslag verre van bekend is, heeft minister-president Mark Rutte (VVD) de verkiezingsoverwinning opgeëist. Tijdens een toespraak zei hij dat "Nederland 'ho' heeft gezegd tegen het verkeerde soort populisme", waarbij hij duidelijk verwees naar Geert Wilders, die onder de verwachtingen scoorde. "Het ziet er naar uit dat de VVD voor de derde keer de grootste partij van Nederland is", begon Rutte zijn overwinningstoespraak. Want ook al verliest de partij fors volgens de exitpolls, toch blijft de liberale VVD afgetekend de grootste partij. Dat niet de PVV van Geert Wilders de grootste wordt, is een extra overwinning voor premier Rutte. "Ik heb al heel wat Europese collega's aan de lijn gehad. Het is ook een avond waarbij Nederland na de brexit en de Amerikaanse verkiezingen 'ho' heeft gezegd tegen het verkeerde soort populisme."