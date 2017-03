Duitsland dreigt met sancties tegen Turkije: "Als het nodig is, wordt er gehandeld"

Door: redactie

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière toonde zich vastberaden in het treffen van sancties, zoals een inreisverbod, tegen Turkse politici. "Als het nodig is, dan wordt er gehandeld", zei de Maizière vandaag na afloop van een ontmoeting met zijn Franse ambtgenoot Bruno Le Roux, na een vraag over een inreisverbod. De twee Binnenlandministers riepen daarnaast op tot de oprichting van een Europees centrum dat moet optreden tegen extremistische propaganda en dat jongeren moet deradicaliseren.

Verder in detail trad de Maizière niet, en hij had het ook niet expliciet over inreisverboden. "Ik ben van mening dat het niet slim is de propaganda van Turkse kant te dienen, door elke dag het daarover te hebben en het elke dag opnieuw te bespreken." De Duitse regering had, na de herhaaldelijke aanvallen uit Ankara, al publiek gedreigd met een inreisverbod voor Turkse toppolitici.



Over de radicalisering van Europese jongeren zei de Maizière dat de online propaganda van terreurorganisatie IS, gericht op jonge moslims in het westen, "bijzonder verleidelijk" is. Volgens de Duitse minister is een gemeenschappelijk antwoord van Europa nodig om die propaganda te beantwoorden. "Op het vlak van repressie is al veel gedaan, maar repressie is niet het enige antwoord op terrorisme", klonk het verder nog. De twee landen zullen binnenkort dit voorstel doen op niveau van de EU.