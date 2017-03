Kameroens leger bevrijdt meer dan 5.000 burgers uit handen van Boko Haram

Door: redactie

Kameroense soldaten aan een wachtpost op de grens tussen Nigeria en Kameroen. © ap.

Meer dan 5.000 burgers zijn bevrijd uit handen van de soennitische terreurorganisatie Boko Haram tijdens een grensoverschrijdende militaire operatie waarbij "een zestigtal" jihadisten werden gedood. Dat meldden de Kameroense autoriteiten vandaag.

De Kameroense troepen hebben van 27 februari tot 7 maart een grootschalige operatie in het grensgebied met Nigeria en op Nigeriaans territorium gehouden. Daarbij werden meer dan 5.000 gijzelaars, voor de meerderheid vrouwen, kinderen en bejaarden, uit handen van de terroristen bevrijd, zei regeringswoordvoerder Issa Tchiroma Bakary in een mededeling.



In een kamp van de extremisten in de buurt van de grensstad Banki werden meer dan 60 jihadisten gedood en 21 gevangengenomen. Tijdens een tweede operatie werden de terroristen 25 kilometer diep op Nigeriaans grondgebied en over een front van 40 kilometer opgespoord en verdreven. In het gebergte van Madara werden de jihadisten aangevallen door gevechtshelikopters van de Kameroense luchtmacht. De Kameroense strijdkrachten zouden geen verliezen hebben geleden tijdens de militaire operatie, slechts één soldaat zou verwondingen hebben opgelopen.