Amerikaanse centrale bank verhoogt rente

15/03/17

De Federal Reserve (Fed) heeft de rente in de Verenigde Staten vandaag met een kwart procentpunt verhoogd. De koepel van Amerikaanse centrale banken ziet een sterke groei van de Amerikaanse economie en verwacht dat de rente later dit jaar nog verder omhoog zal gaan.

Het belangrijkste rentetarief kwam door de verhoging op een bandbreedte van 0,75 tot 1 procent.



De renteverhoging was algemeen verwacht. Het gaat om de tweede stijging sinds de verkiezing van Donald Trump als Amerikaans president en de derde sinds de financiële crisis van 2008. Toen werd de rente op nul gezet.



De Fed houdt vast aan haar voorspelling dat de rente dit jaar in totaal drie keer geleidelijk zal worden opgetrokken. Volgens de Amerikaanse centrale bank zijn de doelstellingen voor de Amerikaanse arbeidsmarkt en de inflatie nagenoeg gehaald. De kansen op mee- of tegenvallers voor de economie zijn in evenwicht, luidde het. Fed-voorzitter Janet Yellen geeft later vandaag nog een persconferentie.