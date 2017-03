Al 113 doden na grondverschuiving op vuilnisbelt in Ethiopië

avh

15/03/17 - 20u01 Bron: Belga

© Twitter/ONGpiemonte.

De dodentol na de grondverschuiving van afgelopen weekend in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba is opgelopen tot 113. Dat meldt Dagmawit Moges, een woordvoerder van de stad. Dinsdag was melding gemaakt van 72 doden. Bij de grondverschuiving raakten de huizen van mensen die zich rond de vuilnisbelt gevestigd hadden, bedolven.

