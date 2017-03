"Dit was levensgevaarlijk": politie rolt illegale rave op in riool

Koen Van De Sype

15/03/17 - 18u15 Bron: Northumbria Police, The Tab

video De Britse politie heeft afgelopen weekend een illegale rave opgerold in Newcastle. De 200 feestvierders gebruikten een riool als feestlocatie. "Levensgevaarlijk", aldus de Northumbria Police. "Als er iets was gebeurd, waren de hulpdiensten nooit ter plaatse geraakt."

Het was zondagmorgen in de vroege uurtjes dat de politie de melding kreeg dat er gefeest werd in de tunnels aan de monding van de Ouseburnrivier. Zo'n 200 feestvierders waren door het ondiepe water gewaad om in de riolering binnen te raken. Daar hadden de organisatoren een licht- en geluidssysteem opgezet. Het event was aangekondigd op Facebook en de gasten hadden verzamelen geblazen in een plaatselijke pub, vooraleer ze onder de grond verdwenen.

De politie werd uiteindelijk verwittigd door enkele feestvierders die zich zorgen maakten over de veiligheid. De ordediensten maakten om 4 uur 's morgens een einde aan de party. Er werd niemand aangehouden, maar de politie verklaarde gisteren wel dat de organisatoren de levens van de aanwezigen op het spel hadden gezet. "De plek was niet gemakkelijk bereikbaar en als er iemand dringende hulp nodig had gehad, was het een complete ramp geweest", aldus hoofdinspecteur Dave Pickett. (lees hieronder verder)

De politie noemde het "een wonder" dat er geen zware incidenten waren gebeurd, omdat ook heel wat van de gasten onder invloed waren van alcohol. Er is een onderzoek gestart naar de verantwoordelijken. De politie vermoedt dat ze gezocht moeten worden in het studentenmilieu.



Apocalyps

"Het stonk er niet", aldus Jess, een meisje dat naar eigen zeggen aanwezig was op de rave. Ze deed haar verhaal in het studentenblad 'The Tab'. "Het was niet echt een riool, meer een afvoerput. Maar er was zo veel modder. Toen we weer vertrokken, was het echt surreëel. Alsof we twintig jaar vast hadden gezeten onder de grond tijdens een zombie-apocalyps."