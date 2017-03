Explosieven in pakket dat aan Duits ministerie van Financiën werd aangetroffen

Bewerkt door: ADN

15/03/17 - 18u13 Bron: Belga

© thinkstock.

Een verdacht pakket dat deze ochtend aan het Duitse ministerie van Financiën werd aangetroffen, bevatte explosieven. Dat meldt de Duitse politie. Het pakket was bestemd voor de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble, schrijft Bild op haar site.

Rond tien uur werd de politie massaal ingezet na de vondst van een pakket bij het ministerie, vlakbij Potsdamer Platz.



Na onderzoek bleek het pakket een springstofmengeling te bevatten zoals die ook te vinden is in illegale vuurwerkrotjes, maar dan veel sterker. Als die tot ontploffing waren gekomen, hadden ze volgens Bild bijzonder zware verwondingen veroorzaakt. Maar bij een röntgenscan van het pakket, zoals dat de routine is, waren al verdachte draden opgevallen.



Medewerkers hebben het gebouw vanmiddag moeten verlaten, en de onmiddellijke omgeving van het postkantoor van het ministerie werd geëvacueerd. De inzet duurde meerdere uren.