Twee Russische spionnen betrokken bij computerinbraak Yahoo

15/03/17 - 18u10

Uitvoerend directeur van de FBI Paul Abbate spreekt tijdens een persconferentie over de megahacking van Yahoo. © ap.

De Amerikaanse autoriteiten hebben meer informatie gegeven over de vier mensen die gisteren zijn opgepakt in het kader van de grootschalige computerinbraak bij internetgigant Yahoo. Twee van de vier arrestanten zouden werken voor de Russische inlichtingendienst. De vier worden beschuldigd van de diefstal van minstens 500 miljoenen accounts via het hacken van het systeem van Yahoo in 2014. Dat maakt het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) bekend.