"Politiegeweld in Oeganda eiste meer dan 155 doden"

Bij geweld tussen de Oegandese veiligheidsdiensten en de gardes van een traditionele chef in het westen van het land zijn eind vorig jaar meer dan 155 mensen omgekomen, onder wie ook 15 kinderen. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Die balans is bijna het dubbele van de officiële cijfers. De autoriteiten meldden eind november 87 doden. HRW wil dan ook een internationaal en onafhankelijk onderzoek.

In een gezamenlijke operatie hadden politie en leger op 26 en 27 november het paleis van de koning van Rwenzururu, Charles Wesly Mumbere, belegerd en vervolgens aangevallen. Dat paleis werd verdedigd door enkel met machetes gewapende gardes.



Volgens de autoriteiten maakten die gardes deel uit van een militie die verbonden was met een beweging die de oprichting wil van de "Republiek Yiira", in het grensgebeid tussen het westen van Oeganda en een deel van de Congolese Noord-Kivu. Nog volgens de politie werden agenten aangevallen door de gardes van de koning.