FN-afgevaardigde Nice geschorst na negationistische uitspraken

KVDS

15/03/17 - 15u17 Bron: Belga

© Twitter.

Het extreemrechtse Front National heeft zijn afgevaardigde in de Franse badstad Nice in afwachting van zijn uitsluiting geschorst wegens negationitische uitspraken. Benoît Loeuillet is een gewezen bestuurslid van de politieke identitaire beweging Nissa Rebela.