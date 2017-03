Belg verongelukt in Guinee

Stéphanie Romans

15/03/17 - 13u41

Bertrand Van der Straten op een Facebookfoto uit 2013. © rv.

Een 31-jarige Belg is gisterenavond verongelukt in het Afrikaanse Guinee. Bertrand Van der Straten werkte al twee jaar in het land voor de ngo Trias.