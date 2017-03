"Ik was bevriend met een monster": Deborah werd het slachtoffer van een obsessieve collega

Koen Van De Sype

15/03/17 - 10u38 Bron: The Sun

© Facebook.

Een vrouw die zich over een schuchtere nieuwe collega ontfermde, heeft dat bijna met haar leven bekocht. Toen Brian Deakin (46) in 2014 aan de slag ging bij AB World Foods in het Britse Leigh bij Manchester, merkte Deborah Evans (43) dat hij heel teruggetrokken was. Ze probeerde de man uit zijn schulp te lokken, maar haar goedheid leidde bijna tot haar dood.

Aanvankelijk werkten Deborah en Brian in verschillende shifts in de fabriek en hadden ze niet veel contact met elkaar. Deborah merkte dat hij niet veel contact had met de collega's en wilde hem toch helpen. "Ik leerde hem beetje bij beetje beter kennen", vertelt ze. "Hij woonde nog bij zijn ouders en kwam niet zo veel buiten. We probeerden hem daarom allemaal aan te moedigen om wat meer op stap te gaan. Hij was heel stil en had niet veel vrienden, maar verder leek hij perfect normaal." Lees ook Vlaming is de asociaalste op het werk

De race naar perfectie loopt Karen Damen niet langer alleen

Martin wisselde van e-mail met vrouwelijke collega: "Het was alsof ik in de hel was beland"

In april 2015 nam Brian opeens ontslag. Deborah stuurde hem nog een beleefd berichtje waarin ze hem veel succes wenste, maar dacht daarna niet veel meer van hem te horen. Intussen begon ze een relatie met een collega, Jonathan Clarke, die 13 jaar jonger was dan zij.



Telefoontje

En toen kreeg ze plots een telefoontje van Brian. "Hij belde me en begon me de huid vol te schelden", vertelt ze nog altijd aangedaan. "Het was heel onaangenaam. Hij riep: 'waarom heb je me niet verteld dat je een vriend had!' Hij moet over de relatie van Jonathan en mij hebben gehoord, misschien wel via Facebook. Maar ik had helemaal niets misdaan."



Mes

Het bleef niet bij het telefoontje. De jaloerse ex-collega reed naar het huis van Deborah en viel de vrouw aan. Hij had een mes bij zich en daarmee stak hij haar maar liefst 20 keer. Daarna stampte hij op haar nek tot ze het bewustzijn verloor. Vervolgens liet hij haar voor dood achter. (lees hieronder verder) Brian Deakin. © Manchester Police.