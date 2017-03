Bild richt zich tot Erdogan: "U brengt uw eigen land schade toe, u bent niet welkom hier"

SVM

15/03/17 - 10u41 Bron: Belga

'Bild' bestempelt op zijn voorpagina Recep Tayyip Erdogan als "persona non grata". Volgens de grootste Duitse krant is de Turkse president "een gevaar voor Europa wegens zijn machtswellust".

"Bild zegt tegen Erdogan de waarheid in zijn gezicht", staat er te lezen. De kop komt er in volle diplomatieke crisis, zowel in de betrekkingen tussen Duitsland en Turkije als tussen Turkije en heel Europa. "U bent geen democraat. U brengt uw eigen land schade toe! U bent niet welkom hier", aldus de Duitse krant.



De relatie met Ankara is gespannen sinds Duitsland enkele meetings geannuleerd heeft. Die waren bedoeld om de macht van Erdogan via het referendum op 16 april te laten uitbreiden. De Turkse president schuwde de voorbije weken de straffe taal niet. "Jullie praktijken zijn niet anders dan die van de nazi's", klonk het.



Turkije mag niet nog verder van Duitsland vervreemden, reageerde bondskanselier Angela Merkel. Tegelijk noemde ze de Turkse beschuldigingen over nazisme in haar land opnieuw onaanvaardbaar.