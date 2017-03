Washington vraagt gratie voor student die veroordeeld werd tot 15 jaar dwangarbeid na stelen van poster in Noord-Korea

Door: redactie

15/03/17 - 02u17 Bron: Belga

© ap.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft er bij Noord-Korea op aangedrongen om gratie te verlenen aan een Amerikaanse student die een jaar geleden veroordeeld werd tot 15 jaar dwangarbeid omdat hij een affiche had gestolen in een hotel.

De oproep om Otto Warmbier, een student aan de universiteit van Virginia, "onmiddellijk vrij te laten" kwam er op het moment dat minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson op weg in naar Noordoost-Azië (Japan, Zuid-Korea en China) om er te spreken over hoe de landen samen het hoofd kunnen bieden tegen het nucleaire en ballistische programma van Pyongyang.



"Overdreven zware veroordeling"

"We vinden dat een veroordeling tot 15 jaar dwangarbeid overdreven zwaar is en we zetten druk op Noord-Korea om Warmbier gratie te verlenen, hem uitzonderlijk amnestie te verlenen en om hem meteen vrij te laten vanwege humanitaire redenen", aldus Mark Toner, de woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Hij heeft eveneens gevraagd dat de Zweedse ambassade ter plaatse, die gelimiteerde consulaire bijstand biedt aan Amerikaanse gevangenen in Noord-Korea, contact mag opnemen met de jongeman.



Banner

Warmbier werd op 16 maart vorig jaar veroordeeld door het Noord-Koreaanse Hooggerechtshof tot 15 jaar dwangarbeid nadat hij had toegegeven dat hij een banner met een politieke slogan had meegenomen uit een personeelsruimte van het hotel waar hij verbleef tijdens een georganiseerde reis.



Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikanen nog opgeroepen om niet naar het communistische land te reizen, waarmee de VS geen diplomatieke betrekkingen heeft. In april 2016 werd ook een Amerikaans-Koreaanse raadgever veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid voor spionage.



Wisselgeld

Pyonyang heeft in het verleden al verschillende keren Amerikaanse burgers gevangengenomen om hen te gebruiken als "wisselgeld". Zo zijn ex-president Bill Clinton in 2009 en het voormalige hoofd van de CIA James Clapper in 2014 al naar Noord-Korea getrokken om te onderhandelen en Amerikaanse burgers mee naar huis te nemen.