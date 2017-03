Brazilië licht 83 politici door op corruptie

Door: redactie

15/03/17 - 01u45 Bron: Belga

Rodrigo Janot. © epa.

De procureur-generaal van Brazilië, Rodrigo Janot, heeft gisteren aan het Hooggerechtshof gevraagd om 83 onderzoeken te openen naar politici in het kader van het Petrobrasschandaal. Over welke politici het gaat is niet bekend.