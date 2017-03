Laatste tv-debat voor Nederlandse verkiezingen: "Tienduizend boze tweets, nul oplossingen"

Door: redactie

15/03/17 - 00u30

Lodewijk Asscher (PvdA) en Geert Wilders (PVV) in debat tijdens het laatste tv-debat voor de verkiezingen. © afp.

Het laatste debat voor de Nederlandse verkiezingen is gisterenavond uitgedraaid op een keiharde confrontatie tussen PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher en PVV-leider Geert Wilders over de vraag van wie Nederland eigenlijk is. Asscher stelde dat Nederland van iedereen is, maar daar was Wilders het duidelijk niet over eens.