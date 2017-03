Ook gerechtelijk onderzoek naar presidentskandidaat Macron

Door: redactie

14/03/17 - 21u05 Bron: Belga

Justitie in Frankrijk heeft een onderzoek geopend op verdenking van favoritisme, bij een verplaatsing van presidentskandidaat Emmanuel Macron naar Las Vegas in januari 2016. Toen was hij minister van Economie. Dat is uit gerechtelijke bron vernomen.