Meisje (14) moest met duizend mannen seks hebben in motel, nu klaagt ze de eigenaar aan

Sven Van Malderen

14/03/17 - 17u59 Bron: Washington Post

De Roosevelt Inn in Philadelphia. © Kos.

Een tienermeisje vergezelt een oudere man naar een kamer, de rekening betaalt hij cash. 's Nachts wandelt ze soms halfnaakt door de gang. Om het half uur duiken er nieuwe heren op. Moeilijk is het niet om kinderprostitutie te herkennen. Pooiers lopen soms nog tegen de lamp, maar het personeel in dergelijke rendez-voushotels kan ongestoord een oogje blijven dichtknijpen. Tot nu hopelijk: een nu 17-jarig meisje spant in Philadelphia een rechtszaak aan tegen de Roosevelt Inn. Het motel staat bekend als "het lokale epicentrum van mensenhandel", ook drugsdeals en duistere zaakjes worden er afgerond. Zijzelf moest er in twee jaar tijd seks hebben met zo'n duizend mannen. Het meisje hoopt nu meer dan 50.000 dollar (47.000 euro) schadevergoeding uit de brand te slepen.

"Mensen staan op wacht in de gang. Mannen lopen het hotel in en uit, jonge meisjes lopen er rond met nauwelijks kleren aan. Qua duidelijkheid laat dat niets te wensen over", aldus haar advocaat Nadeem Bezar.



Het meisje was amper veertien jaar toen het misbruik begon. Na een ruzie met haar ouders was ze het huis uitgevlucht. Om toch een dak boven het hoofd te hebben, begon ze met de 'verkeerde vrienden' op te trekken. Die dwongen haar in de prostitutie, ze moest verplicht vrijen met mannen die twee of drie keer ouder waren.



"Grond bezaaid met condoomverpakkingen"

De mensenhandelaars zitten intussen achter de tralies, maar haar familie richt haar pijlen nu ook op de uitbater van het motel. Hij heeft dit immers zomaar laten gebeuren. Klanten konden haar boeken via een advertentie op internet en moesten zich aanmelden aan het onthaal. De bediende stuurde hen vervolgens naar de kamer waar het meisje zat.



"De grond lag bezaaid met condoomverpakkingen en er hing een geur van marihuana", staat er in het vonnis. "Een zekere Abdul aan de receptie wist perfect dat zij en andere minderjarigen seksuele diensten aanboden. Ze was altijd pikant gekleed, haar begeleiders pakten haar hard aan."



"Als het meisje probeerde te ontsnappen, stond er altijd wel iemand onderaan de trap om haar tegen te houden", vult de advocaat aan. "Intussen heeft ze de band met haar familie weer aangehaald en krijgt ze therapie."



"Moeilijk om iedereen te controleren"

Sinds het proces aangespannen werd, hebben ook andere slachtoffers zich gemeld. Stuk voor stuk werden ze in dat hotel misbruikt, maar de eigenaar blijft doen alsof zijn neus bloedt. "Ik wist niet dat dat gebeurde", aldus de 72-jarige Yagna Patel. "Wij verhuren een kamer en daar stopt het voor ons. Het is ook moeilijk om iedereen te controleren. Maar als we horen dat gasten het te bont maken, zetten we hen eruit."



De openbaar aanklager houdt er echter een andere mening op na. "In de voorbije jaren zijn al verschillende mensen tegen de lamp gelopen omdat ze zich in dat hotel bezighielden met prostitutie. Bijna alle zedenzaken die we hebben, spelen zich daar af. Onze agenten gaan er nu heel regelmatig langs."



"Kogelvrij glas"

De recensies op Yelp en TripAdvisor voor de Roosevelt Inn liegen er ook niet om. "Het stikt er van drugs, misdaad en prostitutie", klinkt het. "Het raam aan het onthaal heeft zelfs kogelvrij glas van 2,5 centimeter dik." Of nog: "Er lopen daar constant veel 'meisjes' rond, we kregen daar een heel onbehaaglijk gevoel bij."



En: "Het is er totaal niet veilig. Die meisjes laten hun klanten binnen via een zijdeur die niet op slot zit. De geur van marihuana in het hele gebouw is verschrikkelijk. De meisjes én hun pooiers lopen halfnaakt door de gang, breng hier zeker je kinderen niet naartoe."