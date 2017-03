Al zeker 72 doden geteld op Ethiopische stortplaats

Bewerkt door EB

Het aantal dodelijke slachtoffers na een enorme verschuiving op een stortplaats in Ethiopië, is opgelopen tot zeker 72. Dat heeft een regeringswoordvoerder vandaag verklaard. De meeste slachtoffers zouden vrouwen en kinderen zijn. In het land zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd.